После пропажи семья Усольцевых могла переехать в США

Пропавшие в тайге Усольцевы могли переехать в США. Он считает, что исчезновение было спланировано, а сама семья находится за границей.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе считает, что пропавшая в тайге семья Усольцевых жива и сейчас находится в США. По его мнению, исчезновение было спланировано заранее. Самих Усольцевых изначально не было в районе поисков.

В беседе с aif.ru эксперт предполагает, что они могли нелегально пересечь границу или воспользоваться поддельными документами. По его словам, на данный момент пропавшие могут находиться в предгорье Анд.

Если семью найдут и подтвердится факт намеренной инсценировки пропажи, им грозит уголовная ответственность. Однако закон дает гражданам право свободно перемещаться по стране. Они также не обязаны объяснять свое местонахождение.

Ранее стало известно, что Сергей Усольцев за год до исчезновения несколько раз посещал Таиланд. Его сопровождали две женщины.

Напомним, что с момента исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае прошло почти девять месяцев. Сергей, Ирина и их дочь Арина отправились в однодневный поход к горе Буратинка на Кутурчинском Белогорье. У начала маршрута нашли только их автомобиль. Других следов пребывания семьи не обнаружили.