Семья Усольцевых перестала платить за ЖКУ еще до пропажи в тайге

На двери квартиры пропавшей семьи Усольцевых в Сосновоборске висит объявление об отключении коммунальных услуг за долги. Соседи сообщили, что задолженность начала копиться еще до исчезновения семьи.

Автомобиль у дома

Белый «Лексус» Ирины Усольцевой до сих пор стоит у подъезда. На двери квартиры висит объявление о долгах за коммунальные услуги. Прошло девять месяцев, но машина по-прежнему припаркована почти вплотную к дому.

Житель дома рассказал, что видел, как в машине лазил неизвестный. Некоторые соседи недовольны тем, что автомобиль до сих пор не убрали. По их словам, он загораживает проезд для вывоза мусора. В пятиэтажке есть работающий мусоропровод. Чтобы забрать отходы, спецтехнике нужно вплотную подъехать к подъезду.

Соседка по подъезду сообщила, что машина стояла посередине дороги и была открыта. Приезжала дочка и закрывала автомобиль. Жильцы просили убрать машину, звонили в полицию и в другие инстанции, но мусоровоз до сих пор не может проехать.

Несколько жильцов дома в беседе с aif.ru сказали, что Ирина Усольцева всегда с трудом парковалась. По их словам, она не умела нормально поставить машину.

Долги за коммунальные услуги

Квартира семьи Усольцевых находится на третьем этаже. На двери висит желтое объявление. В тексте сказано, что коммунальные услуги отключат через три дня. Условие для отключения — непогашение долга.

Соседи удивляются бездействию родственников. Родственники Усольцевых не платят по квитанциям. При этом соседи отмечают одну деталь. Долги по квартплате начали копиться у семьи еще до исчезновения. Усольцевы не бедствовали. У них было два дорогих автомобиля. Доход семьи был явно не ниже среднего.

На звонок и стук в дверь никто не открывает. По словам соседей, здесь почти никто не бывает. Ключи от квартиры есть у одной из дочерей Сергея Усольцева. Сын Ирины Усольцевой Данила Баталов не имеет ключей. Однажды квартиру открывали для следователей. Для этой процедуры приглашали понятых из числа соседей.

Кто собственник квартиры

Ранее в средствах массовой информации сообщалось об Ирине Усольцевой как о владелице недвижимости. Однако одна из соседок уверяет, что собственником квартиры является Сергей Усольцев. Женщина сказала, что видит платежные документы. В квитанциях указано его имя. По словам соседки, раньше в этой квартире жила одна из дочерей Сергея Усольцева.