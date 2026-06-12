Роботизированная рука Canadarm2 на МКС вышла из строя

На Международной космической станции вышла из строя роботизированная рука Canadarm2. Представители NASA планируют заменить поврежденный сустав, запасная часть которого уже находится на станции.

Манипулятор Canadarm2 требует ремонта во время выхода в открытый космос. Данное устройство критически важно для захвата грузовых кораблей и технического обслуживания станции. В NASA сообщили, что на данный момент манипулятор находится в стабильном положении. Однако система показала повышенный ток в запястном суставе.

Консультации с Канадским космическим агентством показали необходимость замены поврежденного узла. Запасной сустав уже есть на станции, сообщает Space.com.

Отметим, что Canadarm2 работает на станции 25 лет, превысив расчетный срок службы более чем на десять лет. В 2024 году манипулятор совершил свой 50-й космический захват. Операторы обеспечивают свыше 100 рабочих дней в году для Canadarm2 и других канадских систем. В их задачи входит подъем оборудования, перемещение научных экспериментов и выполнение других работ.