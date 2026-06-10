Прощание с актрисой Людмилой Чурсиной пройдет на Сестрорецком кладбище

Прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной пройдет в Петербурге 12 июня.

Актрису похоронят на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге. Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с актрисой в пятницу на Сестрорецком кладбище. Храм для отпевания выберут родственники артистки, сообщили в пресс-службе Театра Армии.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что актриса обладала редким обаянием и особой чувственностью, подарив зрителям множество ярких ролей на театральной сцене.

Отметим, что Чурсина известна по фильмам «Донская повесть», «Угрюм-река», «Журавушка». В советское время она работала на «Ленфильме» и служила в Ленинградском театре драмы имени Пушкина. В последние годы она жила в Петербурге, чтобы заботиться о сыне младшей сестры, которая умерла в 2013 году.