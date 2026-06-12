Суд Москвы рассмотрит иск к Олегу Газманову на 44 миллиона рублей

Бывший директор Олега Газманова требует взыскать с народного артиста 44 миллиона рублей.

Московский суд принял к рассмотрению иск экс-директора Олега Газманова Дмитрия Царенко, который требует взыскать с музыканта 44 миллиона рублей. На данный момент Царенко находится в следственном изоляторе. Ранее его заявление оставили без движения, но теперь иск приняли к производству. Предварительная беседа по делу назначена на 18 июня.

Царенко отмечает, что за пять лет он перевел на счета Газманова 44 миллиона рублей. Бывший директор рассуждает так. Если певец не считает эти деньги гонорарами за концерты, то обязан их вернуть. В 2024 году Газманов обратился в полицию. Артист заподозрил Царенко в краже денег с выступлений.

По первому делу экс-директора приговорили к четырем годам колонии. Суд признал его виновным в 13 эпизодах мошенничества. Общая сумма ущерба составила 10,4 миллиона рублей. Позже появилось еще одно дело. Оно насчитывало 17 эпизодов и 15,3 миллиона рублей. По двум делам Газманова допросили в качестве потерпевшего.

Однако Царенко не признает свою вину. Он утверждает, что полностью передавал певцу все деньги согласно устным договоренностям.