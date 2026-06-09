Стоимость моторных масел в России выросла из-за сырья и курса валют

Российский рынок моторных масел зависит от глобальной конъюнктуры, курса валют и логистики. За последние 12-24 месяца рост цен на базовые масла и пакеты присадок достигал 50%.

Согласно оценке компании Mordor Intelligence, в 2024 году российский рынок моторных масел составил около 470,2 миллиона литров. К 2031 году он может вырасти до 487,05 миллиона литров.

Почти нулевую динамику эксперты объясняют уходом западных производителей после 2022 года и изменением цепочек поставок. До 2022 года свыше 80% пакетов присадок приходилось на глобальных поставщиков. В их числе оказались Lubrizol, Infineum, Afton Chemical и Chevron Oronite, пишет СМИ2.

Руководитель бренда Tamashi Константин Ожогин сообщил, что за первый квартал 2026 года себестоимость производства выросла на 32%. Из них 15-17% компания компенсирует из маржи, оптимизируя затраты, не влияющие на качество. Производители стараются фиксировать цены и формировать страховые запасы сырья на период от полугода до года.

По словам эксперта, в России локализовано производство части базовых масел и тары, но пакеты присадок и еще часть базовых масел по-прежнему закупаются за рубежом. Многие блендинговые площадки были аккредитованы мировыми лидерами до 2022 года. Штат технологов состоит из российских специалистов, обучавшихся у западных коллег.