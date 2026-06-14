Похороны подруги Елизаветы II прошли в день парада в честь дня рождения Карла

Похороны ближайшей подруги покойной королевы Елизаветы II леди Памелы Хикс состоялись в субботу в Оксфордшире. Церемония прошла в тот же день, что и ежегодный парад Trooping the Colour в честь дня рождения короля Карла III.

В субботу прошли похороны одной из ближайших подруг покойной королевы Елизаветы II леди Памелы Хикс. Церемония состоялась в церкви Оксфордшира в 15:00. В тот же день в Лондоне провели ежегодный парад Trooping the Colour в честь дня рождения короля Карла III. Парад завершился к 13:00, сообщает The Mirror.

Отметим, что Леди Памела умерла на прошлой неделе в возрасте 97 лет. В 1947 году она была подружкой невесты на свадьбе Елизаветы II и принца Филиппа. Позже леди Памела стала фрейлиной королевы и сохранила эту роль после ее восшествия на престол в 1952 году.

Представитель короля заявил, что Карл III глубоко опечален ее кончиной. Он описал леди Памелу как женщину, чьи теплота, остроумие и проницательность всегда производили впечатление.

Леди Памела родилась в апреле 1929 года. Она была младшей дочерью лорда Маунтбаттена и Эдвины Эшли. В 1960 году она вышла замуж за Дэвида Хикса. Ее отец погиб в 1979 году от взрыва бомбы Ирландской республиканской армии. После смерти Елизаветы II в 2022 году леди Памела стала старейшей из ныне живущих потомков королевы Виктории.