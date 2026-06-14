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Три планеты образовали линию над западным горизонтом вечером в пятницу

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала European Space Agency, ESA

Вечером 12 июня Меркурий, Венера и Юпитер выстроились в линию низко над западным горизонтом. Оптимальное окно для наблюдения началось через 30 минут после захода солнца и продлилось около 30–45 минут.

По данным астрономов, Венера и Юпитер немного отдалились друг от друга после своего тесного взаимодействия 9 июня. Меркурий поднялся из-под солнечного света и присоединился к планетам. Оптимальное окно для наблюдения началось через 30 минут после захода солнца. Ученые отмечают, что наблюдать планеты можно было около 30–45 минут. После этого Юпитер и Меркурий последовали за Солнцем за горизонт.

Яркую Венеру было видно на еще светлом небе. В телескоп планета выглядела как небольшой выпуклый диск с 80% освещенностью. Меркурий предстал в фазе полулуны, то есть освещен наполовину. Юпитер казался крупным диском, но его низкое положение над горизонтом создавало атмосферную турбулентность и размывало детали, сообщает Space.com.

Фотографам посоветовали не использовать телескопические адаптеры. По словам экспертов, для съемки лучше было взять объективы с фокусным расстоянием от 50 до 85 миллиметров. Камеры подойдут как зеркальные, так и беззеркальные. Экспозицию нужно выставлять под глубокие сумеречные тона неба. Специалисты отметили, что три планеты выглядели как наклонная космическая лестница. Она расположилась над четким силуэтом местности.

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