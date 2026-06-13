Петербуржцам назвали самые опасные действия при контакте с бродячей собакой

Специалисты перечислили действия, которые могут спровоцировать бездомную собаку на агрессию. Прямой взгляд в глаза, резкие движения и попытки отобрать еду или игрушки являются самыми опасными при встрече с бродячим животным.

Жителям Петербурга рассказали о правилах поведения при встрече с бродячими собаками. Сотрудники МЧС отмечают, что животное обычно не бросается на человека без причины. Специалисты советуют аккуратно пройти мимо собаки, не провоцируя ее.

По словам экспертов, не стоит смотреть животному в глаза. Дело в том, что прямой взгляд оно может воспринять как угрозу. Спасатели советуют смотреть чуть в сторону, мимо головы собаки, и не выказывать страха.

Также запрещено прикасаться к незнакомым животным в отсутствие владельцев, особенно когда они спят или едят. Эксперты не рекомендуют отбирать у собак игрушки или кости.

При нападении собаки спасатели рекомендуют остановиться и громко отдать команды: «Фу!», «Место!», «Стоять!», «Сидеть!». Наибольшую опасность представляет приседающая собака. Это говорит о ее готовности к прыжку. Для защиты горла нужно прижать подбородок к груди и выставить руку вперед.

Спасатели советуют использовать подручные средства: зонт, камни, палки или перцовый баллончик. Руку желательно обмотать курткой или пиджаком. В момент укуса следует сильно ударить по верхней челюсти животного.

По данным пресс-службы Управления ветеринарии, в городе насчитывается от 600 до 2 тысяч бездомных животных. Они обитают в основном на промышленных территориях и в гаражных кооперативах.

Ранее депутат Законодательного собрания Алексей Макаров сообщил, что до 2005 года в Петербурге ежегодно усыпляли около 5 тысяч бездомных собак. После подписания постановления о гуманном отношении метод сработал.