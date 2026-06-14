Разработку месторождений фосфоритов в Эстонии сочли убыточной

Промышленную разработку месторождений фосфоритов в Эстонии не начнут в обозримом будущем из-за экономической нерентабельности. Исследование Эстонской геологической службы показало, что для добычи требуются крупные инвестиции, а цены на фосфорную кислоту на мировом рынке остаются недостаточно высокими.

Пресс-служба Министерства климата Эстонии сообщила, что промышленную разработку месторождений фосфоритов в республике не будут начинать в обозримом будущем из-за рыночных условий. Исследование специалистов из Эстонской геологической службы показало, что фосфориты из месторождения Ару-Лыуна в Ляэне-Вируском уезде отличаются низким содержанием вредных добавок по сравнению с мировыми аналогами.

Однако добычу признали экономически нерентабельной из-за необходимости крупных инвестиций и недостаточно высоких цен на фосфорную кислоту на мировом рынке. Нерентабельной сочли и добычу редкоземельных металлов как побочного продукта.

Специалисты указали еще на одно препятствие. Для промышленного обогащения граптолитовых аргиллитов не существует подходящей технологии. Эти полезные ископаемые находятся под залежами фосфоритов. В министерстве заявили, что добыча может начаться с появлением совершенных технологий или изменением рыночных условий.

Эстонская геологическая служба начала исследования в 2018 году. Специалисты пробурили 37 скважин. Из семи из них извлекли 28,6 тонны фосфорита. На исследования потратили около пяти миллионов евро.