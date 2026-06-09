Тела пропавших Усольцевых в тайге могли исчезнуть

Эксперт оценил шансы найти семью Усольцевых в красноярской тайге. По его мнению, если бы люди погибли в каменной ловушке, их бы уже нашли по запаху, а отсутствие следов говорит в пользу криминальной версии.

Оценка эксперта

В беседе с aif.ru. бывший спасатель и инструктор по альпинизму Юрий Раилко высказал мнение о ходе поисков семьи Усольцевых. На предполагаемом маршруте пропавших встречается труднопроходимая местность. По словам эксперта, повсюду каменные россыпи, много расщелин и гротов.

Эксперт полагает, что если бы семья оказалась в каменной ловушке Белогорья и погибла, то по запаху людей уже нашли бы. Голодный хищник оставляет следы при встрече с людьми. Снег сошел, установилась жара. Если бы люди погибли, их бы уже нашли. Медведи, вышедшие из спячки, или специально обученные собаки быстро обнаружили бы тела. Мимо точно никто не прошел бы, подчеркнул Раилко.

Криминальная версия

По словам специалиста, криминальная версия станет еще вероятнее при одном условии. Семью не найдут в ходе текущей операции. Тогда расследование затянется и усложнится. Преступники умеют мастерски заметать следы. Эксперт считает, что тел Усольцевых на месте происшествия уже нет.

Также эксперт считает, что нельзя отметать версию побега. Люди могли сменить документы и жить под другой фамилией.

Сроки поисков

Раилко отметил, что поиски семьи Усольцевых имеют смысл до определенного периода. Работы нужно завершить до того, как в тайге вырастет высокая трава.

Ориентировочный срок истекает к середине июня. Текущая фаза поисков с участием 80 человек завершится 9 июня.

Как пропали Усольцевы

Напомним, что Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной и собакой пропали под Красноярском осенью 2025 года. В конце сентября они отправились в поход к горе Буратинка, и с тех пор о них нет информации.

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии сообщили о возобновлении поисков. Представители ведомства напомнили, что 28 сентября 2025 года супруги с дочерью отправились в туристический поход с окраины поселка Кутурчин. В течение двух дней они не выходили на связь с родственниками. Сын пропавшей женщины обратился с заявлением в правоохранительные органы. Не найдя следов, поисковики прекратили работы из-за неблагоприятных погодных условий.

Новая поисковая операция

Для установления местонахождения семьи следователи организовали новую поисковую миссию 4 июня. К операции привлекли спасателей, сотрудников силовых ведомств, специалистов Госохотнадзора, участников поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и волонтеров. Общая численность группы составила 80 человек.

Участники получили транспорт повышенной проходимости. Для исследования больших участков используют беспилотные летательные аппараты. Основной причиной исчезновения семьи следователи считают несчастный случай. Криминальный характер пропажи также не исключен.