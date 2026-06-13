Петербуржцы жалуются на поваленные деревья после летнего шторма

Жители Санкт-Петербурга жалуются на упавшие деревья, которые лежат на тротуарах, проезжих частях и детских площадках несколько дней. Во вторник на территории Северной столице прошел атмосферный фронт с ливнями и штормовым ветром.

На портале «Наш Санкт-Петербург» горожане сообщают об упавших деревьях. Петербуржцы отмечают, что некоторые из них лежат уже несколько дней и мешают проходу или проезду машин.

«Сломано дерево. Мешает проходу», — пишет житель Северной столицы. «Сломанное дерево, преграждает пешеходную дорожку», — сообщил пользователь из Невского района Петербурга. «Поваленное дерево на дороге во дворе», — отмечает один из горожан.

Также петербуржцы сообщают об опасности, которую представляют поваленные деревья. По словам горожан, упавшие стволы могут травмировать детей или спровоцировать падение соседних деревьев.

«Упало дерево на оборудование детской площадки и так лежит уже несколько дней. Дети по нему лазают — неизвестно есть ли риск того свалится ли это дерево вместе с оборудованием детской площадки», — отметил пользователь Колпинского района Петербурга.

Другой петербуржец рассказал о происшествии в Красногвардейском районе. Во время грозы дерево упало на проезжую часть. Растение росло на обочине у самого въезда на придомовую территорию. По словам жителя Северной столицы, ствол у корня полностью сгнил. Из этого же корня растут еще два крупных дерева. Оба ствола сильно наклонены и могут упасть в любой момент. Рядом находятся еще две наклоненные березы, которые также создают опасность.

Напомним, 9 июня через Петербург прошел атмосферный фронт с ливнями и штормовым ветром. На участке от Сестрорецка до Горской в Курортном районе Северной столице выпало от 21 до 26 миллиметров дождя. По данным метеорологов, второе место по объему осадков заняли юго-восточные и восточные районы города. Там количество выпавшей влаги составило от 16 до 22 миллиметров.