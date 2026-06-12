Онкобольную Лерчек заметили на фестивале без маски и на каблуках

Блогера Валерию Чекалину заметили на светском мероприятии в Москве без защитной маски. В социальных сетях пользователи разделились на два лагеря. Одни радуются положительной динамике после химиотерапии, другие сомневаются в реальности диагноза.

Лерчек заметили на Московском международном фестивале современного искусства «Традиции и современность» в Гостином Дворе. Блогер пришла поддержать друга Гошу Камаева. Чекалина была в легком красном сарафане в белый горошек и туфли на каблуках, а на голове парик.

Видео в социальных сетях вызвало волну обсуждений. Некоторые пользователи радуются, что у блогера хватает сил на прогулки, и видят в этом признак улучшения после пяти курсов химиотерапии. Другие уверены, что такое поведение легкомысленно. Дело в том, что химиотерапия уничтожает иммунитет, и любая инфекция может стать фатальной.

Некоторые пользователи вовсе уверены, что Чекалина лжет и болезни нет. По их словам, при раке желудка четвертой стадии человек сильно худеет, а Лерчек остается при своем весе.

Напомним, что уголовное дело против Валерии Чекалиной приостановили из-за тяжелого состояния блогера. Ее обвиняют в выводе за рубеж больше 250 миллионов рублей.