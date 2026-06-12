Врач назвала самых привлекательных жертв для комаров

Насекомые чаще атакуют спортсменов, сладкоежек, беременных женщин и людей, употребляющих алкоголь.

Врач Ольга Уланкина рассказала, что комары чаще всего кусают спортсменов, сладкоежек и беременных женщин. По ее словам, привлекательность человека для насекомых зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и образа жизни.

Комары ориентируются на запахи тела. Речь идет об углекислом газе, аммиаке, молочной кислоте и других веществах в поте и выдыхаемом воздухе. Вблизи насекомые реагируют на тепло тела, добавила Уланкина в беседе с NEWS.ru.

Врач пояснила, что прямой связи между употреблением сладостей и частотой укусов не существует. Однако избыток простых углеводов способен изменить метаболизм и состав выделяемых веществ. Теоретически это делает человека привлекательным для комаров.

Повышенное внимание насекомых также привлекают люди, употребившие алкоголь, подчеркнула эксперта. По ее словам, даже небольшая доза спиртного повышает температуру тела, расширяет кровеносные сосуды и увеличивает выделение углекислого газа.

Также Уланкина подчеркнула, что полностью защититься от укусов комаров трудно, но риск можно уменьшить с помощью репеллентов, защитной одежды и москитных сеток. Врач посоветовала избегать стоячих водоемов, особенно вечером, когда насекомые наиболее активны.