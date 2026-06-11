Какие необычные музеи и интерактивные пространства работают в центре Петербурга

В центре Петербурга работает сеть интерактивных музеев и развлекательных пространств с разными форматами досуга — от экспозиций о средневековых практиках и анатомических аномалиях до зеркальных лабиринтов, оптических иллюзий и семейных аттракционов.

В центре Петербурга работает сеть тематических музеев и интерактивных пространств Art Attractions, ориентированная на разную аудиторию — от взрослых посетителей до семей с детьми. Формат таких площадок строится не только вокруг классической экспозиции, но и вокруг впечатления: часть пространств предлагает экскурсионный маршрут, другие — фотозоны, игровые сценарии и элементы аттракциона.

В числе наиболее необычных форматов — Музей Казней и Пыток и Музей Аномалий Тела. Первый посвящён представлениям о наказаниях и повседневности Средневековья, второй — медицинским историям и экспонатам, связанным с особенностями человеческого тела. Для этих площадок указан возрастной ценз 16+, что связано с тематикой и характером экспозиции.

Для семейной и более широкой аудитории в сети представлены и другие пространства. Среди них — Музей Супергероев, Дом, наоборот, и Музей Оптических Фантазий, где акцент сделан на визуальные эффекты, узнаваемые образы и интерактивный формат посещения. Для этих локаций указан возрастной ценз 0+.

Отдельный кластер пространств работает на Невском проспекте, 30. Здесь посетителям доступны Музей Великана, аттракцион «Разбей сервис», а также «Мир Зеркал» и «Ленточный Лабиринт». Эти площадки рассчитаны на короткий развлекательный визит и строятся вокруг игровых механик, тактильных впечатлений и оптических эффектов.

Как сообщают организаторы, пространства сети работают ежедневно с 10:00 до 22:00 рядом с Аркой Главного штаба — на Большой Морской улице, 7 и 10Б, а также на Невском проспекте, 30. Подробнее о музеях можно узнать на сайте. Информацию о билетах также указана на сайте.

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