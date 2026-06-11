Авито запустил онлайн-аренду спецтехники с гарантией оплаты

Авито запустила транзакционную модель в онлайн-аренде спецтехники.

Сервис работает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе Авито, весь цикл заказа проходит через платформу: заявка, подбор техники менеджером, оплата аренды и гарантированная выплата исполнителю после работ. Заказчики быстрее находят технику без обзвонов, исполнители получают дополнительные заказы, качественные заявки и гарантию оплаты. Авито берет на себя обработку заявок, коммуникацию, закрывающие документы с НДС и поддержку при спорах. Комиссия для исполнителей — 3%.

Антон Найдич, руководитель бизнес-направления «Аренда спецтехники» в Авито, отметил, что спрос на аренду растет, но рынок долго оставался несистематизированным, с простоями и задержками оплат. Транзакционная модель делает процесс прозрачнее и безопаснее. В рамках запуска формат покроет 38% востребованных типов техники и почти 60% спроса на платформе.

По итогам работы сервиса Авито Спецтехника доработает механизмы перед масштабированием на другие регионы.