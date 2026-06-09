Владислав Даванков призвал дать дорогу новым звездам на проекте «Голос города»

В Санкт-Петербурге начался летний сезон проекта «Голос города» для уличных исполнителей. Все лето в городских парках и скверах будут работать специальные площадки, на которых смогут выступить начинающие музыканты, вокалисты и другие артисты. Проект запустила партия «Новые люди».

Как сообщили в пресс-службе партии, торжественное открытие прошло на Елагином острове. Здесь выступили хоровые коллективы, исполнители акустической музыки, вокалисты и барабанщики. Рядом разместились игровые зоны, где можно было поучаствовать в розыгрыше подарков с символикой проекта и сделать снимки на память.

«Мы соскучились по живой музыке и теплому общению. Открытие нового сезона стало настоящим праздником и для исполнителей, и для тех, кто познакомился с их творчеством. Такие концерты будут проходить регулярно все лето», — отметила руководитель проекта «Голос города» в Санкт-Петербурге Александра Каратанова.

Завершится сезон большим фестивалем, на котором выступят лучшие исполнители. Победители сезона получат возможность записать свои песни на студийном оборудовании и снять профессиональные клипы.

«В стране тысячи молодых и талантливых артистов, которые готовы выступать на городских мероприятиях без миллионных контрактов. Это доказали участники нашего проекта „Голос города“. Пора дать дорогу новым звездам», — отметил один из лидеров партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Идея проекта «Голос города» родилась несколько лет назад в Томске. Теперь площадки, на которых могут выступить начинающие исполнители, появились по всей России. В прошлом году «Голос города» объединил 30 регионов и 2,5 тысячи участников. В этом сезоне организаторы планируют сделать инициативу еще более масштабной.