С сентября в России синтетические алмазы получат маркировку на бирках

В России с 1 сентября бриллиантами смогут называть только камни природного происхождения, а синтетические алмазы получат маркировку «ограненный синтетический алмаз».

По новым правилам, бриллиантами смогут называть только камни природного происхождения. Для искусственных алмазов утвердили термин «ограненный синтетический алмаз». При продаже выращенных камней запретят обозначать их качественно-цветовые характеристики и вес в каратах.

Производители будут указывать только вес алмаза в граммах, а на ярлыках и бирках проставлять маркировку «синтетический». Также запретят использовать по отношению к искусственным камням термины «драгоценный» и «экологичный».

Ювелир Диана Джанелли в беседе с 360.ru рассказала, что отличить искусственный алмаз от натурального может только специалист в лаборатории. По ее словам, распознать подделку невозможно даже с лупой и микроскопом, поэтому нужно доверять продавцу и внимательно читать бирки.

Джанелли отметила, что если на украшении присутствует проба, фирменная бирка и QR-код, то заявленная информация соответствует реальному положению дел. По словам эксперта, при сомнениях покупатель может обратиться в независимую лабораторию. Специалисты проведут анализ камня и выдадут сертификат.