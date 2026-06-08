Следователи не сказали сыну пропавшей Ирины Усольцевой о начале поисков

Следственный комитет организовал пятидневную поисковую операцию в тайге Кутурчинского Белогорья с участием 80 специалистов. Зону поисков закрыли от посторонних, а сыну пропавшей Ирины Усольцевой не сообщили о начале работ.

Возвращение в Кутурчин

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасии сообщили о возобновлении поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Представители ведомства напомнили, что 28 сентября 2025 года супруги с дочерью отправились в туристический поход с окраины поселка Кутурчин в направлении горы Буратинка. В течение двух дней они не выходили на связь с родственниками.

Сын пропавшей женщины обратился с заявлением в правоохранительные органы. Не найдя следов, поисковики прекратили работы из-за неблагоприятных погодных условий.

Для установления местонахождения семьи следователи организовали новую поисковую миссию 4 июня. К операции привлекли спасателей, сотрудников силовых ведомств, специалистов Госохотнадзора, участников поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и волонтеров. Общая численность группы составила 80 человек. Участники получили транспорт повышенной проходимости. Для исследования больших участков используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Основной причиной исчезновения семьи следователи считают несчастный случай. Криминальный характер пропажи также не исключен.

Сын не знал о поисках

Сын пропавшей Ирины Усольцевой заявил, что ничего не знал о начале новой поисковой операции. Он подчеркнул, что ищет возможность принять в ней участие. Молодой человек сообщил, что его никто не оповещал, хотя он очень ждет возможности поехать на поиски.

Однако следователи закроют зону поиска от посторонних. Кроме желающих помочь искать Усольцевых, Кутурчин и окружающую тайгу заполнили туристы.

Туристы

Пропажа семьи Усольцевых привлекла туристов в Кутурчин. Приезжающие в поселок уходят в тайгу в поисках следов пропавших. При этом они отмечают, что проходимость в дикой природе оставляет желать лучшего.

Один из туристов допустил, что Усольцевы ушли с тропы в сторону реки. На дальнем участке проход зарос мхом и давно не просматривается. Он подчеркнул, что сам ощутил это на себе. На спуске он сбился с тропы, навигатор завис, и около 300 метров он шел прямо через каменные россыпи.

Звонок пропавшему

Усольцевых искали по сигналу мобильного телефона главы семьи. Его жена Ирина оставила свой гаджет в машине по неизвестной причине. Представители СК подчеркнули, что в последний раз телефон Усольцева ловил сеть недалеко от горы Алат в семи километрах от Кутурчина.

Исследователь Валентин Дегтерев заявил, что набрал номер Сергея Усольцева и услышал гудки. Трубку сняли, но в ответ была тишина. Через некоторое время владелец отключил возможность входящих вызовов. Исследователь подчеркнул, что этот номер фигурирует в государственных контрактах и остался в базе оператора на имени Усольцева. О передаче номера другому владельцу речи не идет.

Дегтерев провел еще один тест и написал несколько смс-сообщений. Они отправились, значит, номер не только работает, но и оплачен.