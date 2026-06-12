В пятницу пассажиры 16 рейсов не смогут вылететь из Пулково по расписанию

Утром 12 июня в аэропорту Пулково задержали отправление 16 рейсов. Вылет еще восьми самолетов из Санкт-Петербурга решили отменить.

По данным онлайн-табло авиагавани Северной столицы, среди задержанных рейсов оказался борт FV 6595 и SU 6595 авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» в Казань. Самолет A319 должен был вылететь в 6:30, отправление перенесли на 10:30. Рейс N4 243 и B2 2113 авиакомпаний Nordwind Airlines и «Белавиа» в Казань сдвинули с 8:55 на 10:05.

Борт DP 6828 «Победы» в московское Шереметьево задержали с 9:45 до 11:25. Рейс DP 537 «Победы» в Ставрополь перенесли с 11:10 на 12:30. Самолёт N4 305 Nordwind Airlines в Омск отправится позже запланированного 15:55 вместо 11:40.

Рейс DP 565 «Победы» в Ульяновск задержан с 12:25 до 16:40. Борт DP 587 «Победы» в Калининград сдвинут с 13:30 на 14:25. Рейс DP 519 «Победы» в Астрахань задержан с 14:35 до 15:05.

Среди отмененных рейсов оказался борт FV 6092 и SU 6092 авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» в московское Шереметьево. Также не вылетит рейс W5 1103 авиакомпании Mahan Airlines в Тегеран. Отменены еще три рейса в Шереметьево: FV 6046, FV 6580, а также FV 6094 от авиакомпании «Россия».