Елена Булукова покинула пост гендиректора МХАТа Горького вслед за Кехманом

Елена Булукова, занявшая пост генерального директора МХАТа имени Горького в октябре 2025 года, покинула должность. Новым гендиректором театра стала Лариса Вильясте, которая продолжает руководить Московским Губернским театром.

В Московском художественном академическом театре имени Горького произошла смена генерального директора. Елена Булукова, занявшая этот пост в октябре 2025 года после Владимира Кехмана, покинула должность. По данным источников, новым гендиректором стала Лариса Вильясте. Договор с ней подписали 9 июня. На момент подписания Булукова находилась в отпуске. Официальных объявлений для труппы не делали, сообщают «Известия».

В настоящее время Вильясте продолжает занимать должность директора Московского Губернского театра, художественным руководителем которого является Сергей Безруков.