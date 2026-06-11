При разводе прирост стоимости биткоина могут признать общим имуществом

Семейный кодекс относит к общему имуществу все активы, нажитые в браке. При разводе супруг может претендовать на половину прироста стоимости криптовалюты.

Управляющий партнер юридической фирмы «Формула Согласия» Дмитрий Ломакин в беседе с RuNews24 рассказал о деталях брачного договора. По его словам, этот документ является инструментом планирования. Он позволяет изменить режим собственности на конкретные активы. Речь идет о раздельной, долевой или совместной собственности. Главная страховка, которую дает брачный договор, заключается в защите от неопределенности и многолетних судебных тяжб.

Ключевая проблема кроется в динамике стоимости актива. Если супруг до брака основал компанию, а в браке развивал ее, второй супруг может заявить, что прирост стоимости является результатом общих усилий. Судьи нередко признают прирост стоимости бизнеса общим имуществом. Аналогичная проблема с криптоактивами. По словам эксперта, купив биткоин по 10 тысяч, а продав при разводе по 60 тысяч, инвестор рискует поделить всю выручку за вычетом личных средств.

Эксперт подчеркнул важные правила составления брачного договора. В документе необходимо прямо указать, что добрачные активы являются личной собственностью каждого супруга. Прирост их стоимости тоже должен считаться личным имуществом. Договор обязан определять, на чьи средства приобретаются новые активы. Также специалист советует установить режим раздельной собственности на все имущество, купленное за счет доходов каждого.