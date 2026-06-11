Мер по очистке воды для пляжей в Петербурге оказалось недостаточно

Мероприятий по очистке водоемов на территории Санкт-Петербурга недостойно для того, чтобы сделать их пригодными для купания. Северная столица находится в конце водосборной системы Балтийского моря и принимает загрязнения с территорий выше по течению.

На заседании комиссии Законодательного собрания по экологии депутат Наталья Астахова подняла вопрос о качестве воды в городских водоемах. Заместитель председателя Комитета по природопользованию Михаил Страхов объяснил, что Петербург находится в конце водосборной системы Балтийского моря и принимает загрязнения с территорий, расположенных выше по течению.

Страхов назвал дополнительные факторы, которые влияют на состояние водоемов. В этот список вошли сточные воды, плохое состояние водосборных бассейнов и потепление климата. Высокая температура способствует активному размножению сине-зеленых водорослей. Представитель ведомства признал, что часть проблем не входит в его полномочия.

Северная столица проводит мероприятия по улучшению водоемов. Однако этих мер недостаточно, отметил Страхов. Вода в реках и каналах остается непригодной для купания. Созданию новых пляжей также мешают законодательные ограничения и необходимость сложных обследований территорий.

Участники заседания предложили принять отдельный закон о пляжах. Если депутаты одобрят этот документ, число зон для отдыха может вырасти более чем на 17.

Ранее санитарные врачи подвели итоги проверки 10 июня. В Петербурге нет ни одного водоема, пригодного для купания. С начала июня специалисты берут пробы воды каждую неделю. В мае гигиенический тест прошел Ольгинский пруд в Выборгском районе.

Отметим, что в Санкт-Петербурге больше нет безопасных водоемов. Нева часто покрывается маслянистой пленкой. В ее химическом составе регулярно находят превышение тяжелых металлов. Роспотребнадзор официально запретил купание повсеместно. Также в отдельные дни горожане жалуются на смог и неприятные запахи.