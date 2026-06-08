Площадь ОЭЗ Петербурга вырастет до 473 гектаров в 2026 году

Особая экономическая зона (ОЭЗ) Санкт-Петербурга в 2026 году вырастет почти в полтора раза. Запланировано строительство больше 100 тысяч квадратных метров инновационных площадей.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщил, что Петербурга заинтересован в том, чтобы у инвесторов был выбор подготовленных участков с готовой инфраструктурой. По его словам, в «Шушарах» появится научно-производственный центр площадью 62 тысячи квадратных метров. На «Парнасе» и в «Новоорловской» построят два инновационных центра по 18 тысяч квадратных метров каждый.

В планах города создание научно-исследовательского центра в сфере автомобилестроения в районе Шушары. Площадь нового объекта составит 18 тысяч квадратных метров. К 2031 году объем современной промышленной недвижимости в Петербурге превысит 100 тысяч квадратных метров.

Экспертный совет одобрил пять новых инвестпроектов в 2025 году. Общая сумма инвестиций составила 8,8 миллиарда рублей. В 2026 году одобрили уже три проекта на 4,2 миллиарда рублей, добавил Поляков в беседе с ТАСС.

Вице-губернатор напомним, что в текущем году в границах ОЭЗ планируют запустить 11 новых предприятий. Среди них производители газотурбинных двигателей, высоковольтного оборудования, сценических систем и лекарственных препаратов.