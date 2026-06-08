Солнечное облако плазмы может спровоцировать мощную магнитную бурю на Земле

Ученые предупредили, что солнечное облако плазмы приближается к Земле. Вероятность мощной магнитной бури уровня G3 оценивается в 96%.

Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о приближении к Земле облака плазмы, выброшенного Солнцем 6 июня. По расчетам ученых, данное событие вызовет мощную магнитную бурю планетарного масштаба. Уровень возмущений может достичь отметки G3. Математические модели показывают, что облако плазмы, выброшенное 6 июня в другом направлении, сегодня окажется у Земли.

Астрономы называют уверенность моделей в таком сценарии очень высокой. Вероятность магнитной бури оценивается в 96%. Шансы на то, что событие продлится больше суток, составляют 85%.

Данные для прогноза были получены с космического аппарата STEREO, который находится на расстоянии около 100 миллионов километров и наблюдает Солнце и Землю сбоку. Снимки со спутника показывают, что облако плазмы движется точно в направлении нашей планеты.

Кроме того, коронографы также зафиксировали выброс, направленный к Земле. Согласно расчетам специалистов, плазма может достичь нашей планеты в течение ближайших двух-трех часов.

Напомним, что Магнитные бури способны нарушать работу энергосистем и влиять на миграции птиц и животных. При сильных бурях возможны сбои в коротковолновой связи, навигационных системах и перенапряжение в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность расширяет географию наблюдений полярных сияний.