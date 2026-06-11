Участники из 36 городов покажут мастерство управления троллейбусом в Петербурге

На проспекте Гагарина в Санкт-Петербурге пройдет XXII Всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса». Участники из 36 городов поборются за призовой фонд 500 тысяч рублей.

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что 17 и 18 июня на проспекте Гагарина в Петербурге пройдет XXII Всероссийсероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса». Проспект Гагарина впервые станет автодромом для троллейбусов.

По данным транспортного ведомства, 43 профессионала из разных регионов страны поборются за призовой фонд 500 тысяч рублей. Конкурсная трасса включает движение на точность задним ходом, движение змейкой под контактной сетью и маневрирование в узком пространстве.

Представители «Горэлектротранса» в мессенджере «Макс» сообщили, что второй день посвятят культуре обслуживания маломобильных пассажиров. Этот модуль впервые внесли в конкурс по инициативе Петербурга. Город представят победители городского этапа из Троллейбусного парка № 1.

Итоги подведут 19 июня в парке «Россия – моя история». Там же все три дня будет работать фан-зона со свободным входом.