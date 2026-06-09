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Продажи кнопочных телефонов в России выросли на 47 процентов

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Продажи кнопочных телефонов в России за первый квартал 2025 года выросли на 47%по сравнению с началом 2024 года.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович рассказал в беседе с RuNews24.ru о 73% процента россиян испытывают цифровую усталость. Удаление аккаунтов в сегменте от 18 до 25 лет затрагивает 28% молодежи. По словам эксперта, это не полный разрыв, а проявление цифровой гигиены. Люди чистят свои цифровые пространства и оставляют только самое нужное.

Специалист подчеркнул, что аудитория экосистемы сервисов VK продолжает расти. В первом квартале 2026 года средняя дневная аудитория увеличилась на 9 миллионов пользователей. Показатель вырос по сравнению с прошлым годом и достиг почти 88 миллионов человек. Общее время, проведенное в сервисах, выросло на 29%.

Якубович подчеркнул, что кнопочный телефон в 2026 году являются не признаком бедности, а манифестом контроля над собственным вниманием. Данное поколение первым осознало, что бесконечный скроллинг и алгоритмическая зависимость крадут способность концентрироваться.

По мнению эксперта, поколение Z не бежит из Интернета, а учится выстраивать с ним здоровые отношения. Отказ от части аккаунтов и переход на кнопочные телефоны являются инструментами для расчистки цифрового шума.

Психологи отмечают, что цифровой детокс способствует восстановлению нервной системы. По словам экспертов, временные лимиты не меняют модель цифрового поведения. Гораздо продуктивнее развивать культуру осознанного использования Сети.

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