Актриса Дженнифер Лоуренс вывела в тренды белую юбку-комбинацию с кружевом

Американская актриса и продюсер Дженнифер Лоуренс появилась на ужине в Нью-Йорке в белой юбке-комбинации с кружевной отделкой и объемном пиджаке. Образ звезды стал обсуждаемым среди пользователей Сети.

Эксперты отмечают, что за последние сезоны белые макси-юбки успели надоесть поклонницам французского стиля. На смену пришла белая юбка-комбинация с кружевом, которую вывела в тренды Лоуренс.

Образ легко адаптируется под разные ситуации. Так, днем юбку можно носить с футболкой и сандалиями, а вечером добавить структурированную сумку и босоножки на каблуке. Кружевная отделка добавляет женственности, но не превращает наряд в вариант для особого случая, пишет «Петербург2».

По мнению стилистов, в этом сезоне черные балетки уступают место ярким расцветкам. Эксперты, что белые джинсы и балетки стали неожиданным, но популярным дуэтом на городских улицах. Специалисты также обращают внимание на белую юбку-комбинацию с кружевом, которые появилась в коллекциях как масс-маркета, так и люксовых брендов.