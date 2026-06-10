Куда полететь туристам в России, пока Анапа загрязнена

В Министерстве природных ресурсов и экологии России заявили о готовности пляжей Анапы к лету. Однако эксперты считают, что курортный сезон под вопросом из-за осевшего на дне мазута.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщил, что мазута на пляже быть не должно. По его словам, основная масса загрязненного грунта уже вывезена, песок на пляже начали просеивать, чтобы отделить мелкие фракции, которые остались.

Председатель Комитета по правовым вопросам Международного конгресса промышленников и предпринимателей Вячеслав Плахотнюк заявил, что о курортном сезоне речи идти не может. По его мнению, пляжи должны быть закрыты. Минприроды начнет восстановление побережья только в конце года. Около пяти тысяч тонн мазута в настоящее время остаются на дне.

В качестве альтернативы туроператоры предлагают раннее бронирование Абхазии. Цены в санаториях с трехразовым питанием начинаются от 15,4 тысячи рублей на человека за неделю без перелета. Однако в ноябре 2025 года в Сухуми прошли протесты против российских инвестиций, после чего от летних броней отказались до 95% россиян.

В АТОР считают, что осенние события не повлияют на летний турпоток. Отдыхавшие в Абхазии ранее туристы сообщают о риске кишечных инфекций и рекомендуют запасаться лекарствами.

На данный момент Сочи остается дорогим направлением. Бюджетный тур на двоих на семь ночей с вылетом из Москвы в начале июля стоит от 161,6 тысячи рублей, а система «все включено» обойдется в 234 тысячи рублей. Эксперты отмечают, что раннее бронирование Турции предлагает пятизвездочный отель для семьи из трех человек за 202 тысячи рублей.