Учредителю предприятия предъявили обвинение после взрыва у Финляндского вокзала

Следователи предъявили обвинение одному из учредителей компании «НПО Реактивы ОСЧ». В арендованном ангаре этой фирмы 8 июня произошел взрыв и погибли четыре человека.

В Санкт-Петербурге следственный комитет предъявил обвинение одному из учредителей компании «НПО Реактивы ОСЧ». В арендованном ангаре этой фирмы 8 июня произошел взрыв у Финляндского вокзала. Уголовное дело переквалифицировали на статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, в помещении предприятия грубо нарушали правила безопасности. Нарушения касались производства и хранения химикатов. Опасные вещества взорвались. Взрыв привел к обрушению бетонных конструкций и сильному пожару. В результате происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения задержанному совладельцу фирмы.