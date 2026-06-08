Жителей Петербурга предупредили о дождях и граде во вторник

Сотрудники МЧС предупредили жителей и гостей Санкт-Петербурга о дождях, грозах, ливнях, граде и штормовом ветре во вторник.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщила об ухудшении погодных условий во вторник. В городе ожидаются дожди, местами грозы, ливни и град. При грозе возможно кратковременное усиление ветра до 20 метров в секунду.

Спасатели посоветовали горожанам убрать хозяйственные вещи с балконов и плотно закрыть окна. Автовладельцам рекомендовали поставить машины в гараж или парковаться на безопасном расстоянии от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Также эксперты призвали петербуржцев обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с ненадежной кровлей.

Специалисты рекомендуют при попадании в град на улице найти надежное укрытие. Для этого подойдут карниз дома, балкон или остановочная конструкция. При нахождении в общественном транспорте спасатели не рекомендуют выходить из него, чтобы избежать серьезных травм. По словам экспертов, град в среднем около шести минут.