Королевский повар раскрыл рецепт любимого бутерброда Елизаветы II

Королева Елизавета II почти на протяжении больше 90 лет ела на послеобеденный чай «джемовые пенни».

Бывший королевский повар Даррен Макгрейди рассказал о любимой закуске покойной Елизаветы II. На протяжении больше 90 лет королева почти ежедневно ела «джемовые пенни». Это маленькие круглые бутерброды с джемом.

Данную закуску ей впервые подали в детской, когда она была еще ребенком. С тех пор королева неизменно включала ее в свой послеобеденный чай, сообщает The Mirror.

Для них приготовления бутербродов использовали обычный белый хлеб с маслом и клубничным джемом. Варенье варили в замке Балморал. Для этого брали шотландскую клубнику из местных садов. Бутерброды всегда разрезали на кружочки. Их никогда не делали треугольными или квадратными. По старой традиции, еда с острыми краями могла принести несчастье королевской семье.

Эксперты отметили, что члены королевской семьи никогда не едят квадратные бутерброды. Причина кроется в старинном поверье. Согласно ему, тот, кто подает еду с острыми краями, якобы желает свергнуть английский престол. Именно поэтому все бутерброды для монарших особ нарезают только кружочками.

Ранее стало известно, что Король Карл III на завтрак предпочитает запеченные яйца с сыром, шпинатом и помидорами. По мнению экспертов, этот простой набор продуктов приносит пользу сердечно-сосудистой системе и положительно влияет на состояние кожи.