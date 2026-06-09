Колесов предупредил петербуржцев о грозах и граде после обеда во вторник

После обеда 9 июня в Санкт-Петербурге ожидаются ливни, грозы, местами град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге 9 июня. По словам синоптика, небольшой, но достаточно активный циклон будет создавать погодные условия.

Сначала территория хорошо прогреется. В Санкт-Петербурге температура поднимется до отметки 27 градусов. Затем после прохождения атмосферного фронта похолодает примерно до 20, подчеркнул эксперт в своем Телеграм-канале.

Колесов рассказал, что атмосферный фронт подойдет к городу после обеда. С 14-16 часов уже можно ожидать дожди. Речь идет не просто о дождях, а об отдельных ливнях, грозах, местами граде и шквалистом усилении ветра до 15-20 метров в секунду. К концу дня фронт покинет Петербург, и погода снова станет спокойной.

Напомним, что ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу также сообщила об ухудшении погодных условий 9 июня. В Северной столице ожидаются дожди, местами грозы, ливни и град. Также возможно кратковременное усиление ветра до 20 метров в секунду.