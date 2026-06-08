Рост производства беспилотников в Петербурге перейдет к проектно-сервисному

В Санкт-Петербурге динамика роста производства беспилотников в ближайшие годы будет определяться переходом к проектно-сервисному подходу. Ценность теперь создает не сам дрон, а комплексное решение для заказчика.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков рассказал о перспективах беспилотной авиации в Петербурге. По его словам, город уже является лидером в этой сфере. Однако дальнейшая динамика будет определяться не столько количественными показателями, сколько переходом к проектно-сервисному подходу. Теперь главную ценность создает не сам беспилотник, а комплексное решение для конкретного заказчика.

Поляков в беседе с ТАСС отметил, что уровень локализации производства зависит от типа беспилотных систем, их функций и конкретных производителей. Петербурге активно работает над увеличением доли отечественных компонентов.

Научно-производственный центр БАС на базе Технопарка служит главной площадкой нацпроекта. В нем зарегистрированы 75 компаний из Петербурга и других регионов. Инфраструктура центра включает инженерные и образовательные объекты, а проекты резидентов финансируют Фонд НТИ и АТР.