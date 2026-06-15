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Россиянам рассказали об уязвимостях платежных стикеров и колец

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Платежные стикеры, кольца и браслеты удобны для бесконтактной оплаты, но создают новые риски. Дело в том, что такие устройства легко потерять или незаметно украсть, после чего злоумышленник сможет делать мелкие покупки без пин-кода.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в комментарии RuNews24.ru пояснил, что стикер может отклеиться в любой момент, а к кольцу или браслету владелец привыкает и перестает замечать их на руке. Это увеличивает риск незаметной кражи. Злоумышленник, опознав платежное устройство, сможет купить товар до тысячи рублей без пин‑кода.

Многие считают телефон надежнее стикера. Заблокированный смартфон требует FaceID или отпечатка пальца для крупного платежа, а у стикера такой защиты нет. При потере любого устройства эксперт советует сразу блокировать его через мобильное приложение или звонок в банк. Для стикеров и колец можно установить пин‑код, а также настроить дневной лимит на расходы. На самих стикерах не печатаются номер карты и CVV‑код, защищая от мошенничества при онлайн‑оплате.

Для пожилых людей или детей стикер оказывается удобнее. Родитель переводит деньги на стикер, а ребенок не видит реквизиты основной карты и не может тратить средства в Интернете.

Якубович отмечает, что стикер и кольцо следует воспринимать как обычную банковскую карту или наличные деньги. Потеря кошелька всегда была неприятным событием, но это не повод полностью отказываться от денег.

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