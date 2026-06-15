Облицовка «Балтийской» может обеспечить подрядчиков работой на годы вперед

На станции метро «Балтийская» Кировско-Выборгской линии рабочие приступили к облицовке путевых стен плитами уфалейского мрамора.

Прежнюю облицовку демонтировали, стены укрепили и смонтировали подсистему. Капитальный ремонт, стартовавший в ноябре 2024 года, планируют завершить к сентябрю 2026 года, сообщает Телеграм-канал «Подземник».

Отметим, что уфалейский мрамор — материал красивый, но капризный. Этот камень, согласно данным сайта veronamarmi.ru, имеет пористую структуру, легко впитывает влагу и подвержен механическим повреждениям. На светлой поверхности будут заметны любые загрязнения: пыль, копоть, следы от рук.

При этом за уфалейским мрамором нужно ухаживать тщательнее, чем за обычным. Эксперты поясняют: мраморные облицовки в подземных условиях при отсутствии должного ухода могут разрушаться уже через несколько месяцев после установки. Об особом уходе, например, за памятниками из такого материала, еще в 2017 году писало Министерство культуры России. Камень боится кислот и щелочей, абразивных чистящих средств и жестких щеток. Любое пятно от масла, краски или ржавчины въедается в структуру.

Полированная поверхность со временем тускнеет, требуя повторной обработки. На очистку плит одной станции может уйти до года кропотливого ручного труда, но знают ли об этом специалисты по уходу за мрамором на станциях петербургского метро?

Потому что в случае принятия неправильных решений мрамор начинает покрываться сеткой мелких трещин, которые постепенно расширяются. Поверхность потеряет блеск и станет матовой, а затем и вовсе шершавой. В поры камня может забиться грязь, образуя стойкие темные разводы, которые невозможно вывести обычной мойкой.

На наиболее запущенных участках камень начинает крошиться и отслаиваться целыми фрагментами. Владельцы мраморных облицовок в метро уже сталкивались с тем, что восстановление разрушенного камня обходится дороже, чем его первичная установка. Если за уфалейским мрамором на «Балтийской» не ухаживать правильно и регулярно, через несколько лет он превратится из архитектурного украшения в больную голову метрополитена.