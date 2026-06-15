Обманутые дольщики Петербурга получили почти 30 млн рублей с начала года

За первые шесть месяцев 2026 года судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали в пользу 85 обманутых дольщиков почти 30 миллионов рублей.

С начала 2026 года приставы в Северной столице удовлетворили требования 85 дольщиков, взыскав в их пользу почти 30 миллионов рублей. Строительная компания также выплатила исполнительский сбор в размере 770 тысяч рублей за неисполнение требований исполнительных документов в установленный законом срок.

Самый крупный платеж получила 42-летняя жительница города. Ей выплатили больше 2,5 миллиона рублей за просрочку передачи квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Застройщик перечислил деньги только после назначения исполнительского сбора в размере 277 тысяч рублей. В настоящий момент еще 83 дольщика ждут от строительной компании свыше 6,3 миллиона рублей.