Проблема «коттеджного рабства» в Ленобласти потребовала федерального решения

В Ленинградской области находится свыше десяти коттеджных поселков с частными дорогами. Владельцы таких объектов могут ограничивать проезд, а жители поселков не могут добиться решения проблемы на местном уровне.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время прямой линии заявил, что вопрос «коттеджного рабства» нуждается в решении на федеральном уровне. К главе 47-го региона обратилось общество владельцев коттеджных поселков.

Суть проблемы состоит в том, что дороги находятся в частной собственности. Дрозденко отметил отсутствие законодательного регулирования коттеджного строительства. На территории Ленобласти насчитывается свыше десятка поселков, столкнувшихся с такой проблемой.

Губернатор пояснил следующие правила. Если дорога является единственным проездом, то на частного владельца накладывается публичный сервитут. В случае отказа собственника дорогу должны выкупить по кадастровой стоимости.

По мнению Дрозденко, выносить этот вопрос на уровень президента не требуется, однако для подстраховки стоит принять областной закон. В настоящее время ведется работа с двумя политическими партиями, которые выразили готовность участвовать в решении проблемы.

Глава региона также заявил о намерении провести круглый стол для ускорения этого процесса. В качестве положительного примера он привел поселок Цвелодубово, где удалось найти локальное решение.