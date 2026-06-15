Известь могла скрыть следы пропавшей семьи Усольцевых

Тела пропавшей в тайге семьи Усольцевых могли закопать в глубокую яму и пересыпать негашеной известью. Такой способ ускоряет разложение и делает невозможным обнаружение останков по запаху даже для специально обученных собак.

Экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко объяснил, почему останки могут не найти специально обученные собаки. По его словам, если бы пропавшие упали в щель между камнями, запах разлагающихся при плюсовой температуре тел привлек бы животных и людей. Раилко считает, что несчастный случай маловероятен, и остаются версии о криминале и побеге.

При реализации криминального сценария убитых могли уничтожить без заметных улик. Эксперт предполагает следующий порядок действий. Погибших раздевают, укладывают в глубокий котлован, пересыпают негашеной известью и закапывают. Процесс гниения ускоряется, а поиск останков по запаху становится невозможным. Аналогичным способом проводится утилизация трупов животных в специальных биотермических ямах.

Эксперт добавил, что в тайге находится много вооруженных людей. Часть из них незаконно отстреливает животных, другая часть занимается нелегальной добычей золота или вырубкой леса.

Раилко также не отрицает возможность побега семьи. По словам специалиста, в биографии Усольцева прослеживается непростая личность, и у супругов могли быть крупные сбережения. Заграничные паспорта остались дома, но при наличии денег можно оформить новые документы. Семья могла сесть на вертолет и через три часа оказаться на территории Монголии, откуда члены семьи разъехались бы отдельно друг от друга.