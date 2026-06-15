Суд дал 4 года колонии двоим мужчинам за стрельбу на Комендантском проспекте

В Приморском районе Санкт-Петербурга суд приговорил двоих мужчин к четырем годам колонии общего режима. Злоумышленники были признаны виновными в хулиганстве с применением травматического оружия во время конфликта на Комендантском проспекте.

Инцидент произошел вечером 13 июля 2024 года у многоквартирных жилых домов на Комендантском проспекте. Следствие и суд установили, что злоумышленники применили травматическое оружие в сторону потерпевших.

На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

В итоге суд назначил каждому из мужчин наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что наказание по статье о хулиганстве определяется тяжестью правонарушения. Мелкое правонарушение влечет административную ответственность. Уголовное карается штрафом, обязательными или исправительными работами, а также лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.