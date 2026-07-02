Медведь в Янино-1 заставил покупателей квартир вздрогнуть

Покупатели квартир в Янино-1 в Ленинградской области на днях вздрогнули, когда появилась новость о нападении медведя на велосипедиста около КАДа.

Зверь ростом около полутора метров выбежал на движущегося человека и ударил его лапой. Как пишет Телеграм-канале Mash на Мойке парню удалось быстро укатить с места. Ему уже сделали прививку и обработали рану.

По мнению биолога Павла Глазкова, косолапый вряд ли является диким — скорее всего, сбежал из частного хозяйства. Лесные медведи слишком осторожны для прямых нападений на людей, к тому же сейчас во Всеволожском районе Ленобласти у них период гона. Но факт остается фактом: хищник бродит прямо рядом с новостройками.

Отметим, что Янино-1 за последние годы превратилось в один из самых активно застраиваемых районов Ленинградской области. Здесь возводят жилые комплексы десятки застройщиков. Строительное управление строит ЖК «Янинский каскад». Компания «Адонис» возводит «Эдельвейс.Янино». Группа «Аквилон» застраивает одноименный ЖК. ПИК с партнерами реализует проект «Янинский лес». Группа НСК строит «Брусничный», «Стройресурс» — «Ржевскую усадьбу».

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Тысячи семей уже купили здесь квартиры, рассчитывая на тихую загородную жизнь. Но, видимо, «тишина» в Янино теперь может означать не только пение птиц, но и медвежий топот. Встреча с диким зверем на велосипедной прогулке — не совсем то, что обещают в рекламных брошюрах. Теперь покупатели могут задуматься: а не упустили ли застройщики из виду такой важный фактор, как соседство с потенциально опасными животными? Или медведь — это новый бонус к программам экологии среды?