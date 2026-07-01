Главный инженер УК ответит в суде за падения наледи на девушку в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершено расследование дела о падении наледи на 22-летнюю девушку. За невыполнение обязанностей по очистке кровли ответит главный инженер управляющей компании.

Следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении главного инженера управляющей компании. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло тяжкий вред здоровью по неосторожности.

По данным следствия, инженер был обязан организовывать работы по удалению снега, наледи и сосулек, а также контролировать состояние кровли. Однако очистка крыши дома в переулке Крылова не проводилась, а меры предотвращения падения наледи отсутствовали.

С кровли на 22-летнюю девушку упала ледяная глыба 27 февраля. Травмы пострадавшей отнесены к категории тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствие собрало достаточные доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.