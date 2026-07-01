Скамейки и клумбы во дворе могут обернуться штрафами для жителей

Попытка поставить скамейку или разбить клумбу во дворе без согласования может обернуться для жителей штрафом. Закон расценивает такие действия как самовольное занятие земельного участка.

Инициатива жителей по благоустройству собственных дворов может попасть под определение самозахвата и самоуправства. Урбанист Олег Замуруев в беседе с RuNews24.ru заявил, что проблема не в анархии, а в отсутствии простых и понятных механизмов легализации подобных предложений.

По его словам, на данный момент законодательство фактически запрещает жителям самостоятельно улучшать жизнь за окном без бюрократических согласований. Попытка поставить лавочку, разбить клумбу или нарисовать мурал без разрешения считается административным правонарушением.

Замуруев пояснил, что земля под многоквартирным домом и придомовая территория формально находятся в муниципальной или общей долевой собственности жильцов. Однако любые изменения на участке требуют решения общего собрания и его оформления протоколом.

По информации урбаниста, самовольная установка скамейки или ограждение палисадника считаются самозахватом земли. Штрафы для граждан варьируются от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости участка, но не меньше 5 тысяч рублей. За заборы или шлагбаумы сумма может достигать 5 тысяч рублей, а демонтаж проводится за счет нарушителя.