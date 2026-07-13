В доме на проспекте Большевиков восстановили порядок в ГИС ЖКХ

Жилищно-строительный кооператив не разместил в ГИС ЖКХ обязательные сведения о внутридомовых сетях и лифтах. После вмешательства прокуратуры нарушения устранили, а председателя правления привлекли к ответственности.

Сотрудники прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга провели проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. Специалисты установили, что жилищно-строительный кооператив не разместил в ГИС ЖКХ обязательные сведения о внутридомовых инженерных сетях и лифтах в одном из домов на проспекте Большевиков.

В адрес председателя правления ЖСК внесено представление. Нарушения оказались устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Информация о состоянии инженерных систем теперь доступна в государственной информационной системе. Прокуратура продолжит контролировать исполнение требований.