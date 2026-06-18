Цены на жилье в Эстонии и Финляндии почти сравнялись

Разрыв в ценах на недвижимость в Таллине и Хельсинки сократился на фоне падения стоимости жилья в Финляндии.

Член правления эстонского агентства недвижимости Uus Maa Мика Суксдорф сообщил, что весной цены на квартиры на вторичном рынке в Хельсинки упали более чем на 7%. Средняя цена за квадратный метр в финской столице составляет около 4,9 тысячи евро. При этом цены на новостройки в Таллине приближаются к отметке в 4,7 тысячи евро за квадратный метр.

Суксдорф в беседе с изданием Ärileht отметил, что новая квартира в Таллине сегодня стоит столько же, сколько квартира на вторичном рынке в Хельсинки.

За 15 лет Эстония существенно сократила разрыв с Финляндией по уровню жизни, что отразилось и на рынке недвижимости. В 2010 году средняя зарплата в Эстонии составляла меньше 800 евро, в Финляндии около 3,1 тысячи евро. Сейчас эти показатели достигли примерно 2,1 и 4,1 тысячи евро соответственно.

Ранее стало известно, что промышленная добыча фосфоритов в Эстонии в ближайшее время не начнется из-за экономической нецелесообразности. В Министерстве климата пояснили, что исследование Геологической службы выявило низкое содержание вредных примесей на месторождении Ару-Лыуна. Однако для запуска добычи потребуются крупные вложения, а мировые цены на фосфорную кислоту остаются недостаточно высокими.