За два дня тигр-людоед убил фермера и съел женщину

В индийском штате Уттар-Прадеш ищут тигра-людоеда, который за два дня растерзал пожилого фермера и съел женщину. Лесники установили клетки с приманками и фотоловушки.

Хищник растерзал 60-летнего фермера 14 июня. В момент нападения мужчина собирал сахарный тростник у деревни Рамнагар. На следующий день тигр напал на 50-летнюю женщину из соседней деревни Кхалепурва. Погибшая косила траву у дома, когда хищник вцепился ей в шею и утащил в поле. Позже односельчане нашли наполовину съеденные останки. Об этом сообщает The Times of India.

Сотрудники департамента лесного хозяйства выдвинули предположение, что все нападения на людей совершил один и тот же тигр. Расстояние между двумя деревнями составляет 2,5 километра. Лесники установили в лесу ловушки с приманками и разместили фотоловушки для наблюдения за перемещениями зверей. Осмотр территории также проводится с помощью беспилотных летательных аппаратов.

За последние неполные два месяца в этом районе зафиксировали шесть случаев нападения диких кошек на людей. В четырех из них жертвами стали леопарды.