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Поиски семьи Усольцевых снова не принесли результатов

Никита Козлов
Фото: abn.agency

Последний этап поисков семьи Усольцевых в тайге Красноярского края завершился безрезультатно. Спасатели обследовали тысячу квадратных километров тайги, но не нашли ни следов и вещей пропавших.

Почти девять месяцев прошло с момента исчезновения Сергея Усольцева, его жены Ирины и их пятилетней дочери Арины. Семья отправилась в однодневный поход к скале Буратинка и не вернулась домой.

Охотник Виктор Маягачев в беседе с aif.ru сообщил, что виной пропажи семьи стали не дикие животные, а человеческая самоуверенность. По словам эксперта, люди ушли в тайгу карты, компаса и запасного устройства для связи.

В день похода погода стояла теплая, столбик термометра показывал 26 градусов. Однако через несколько часов температура резко упала и начался снегопад. Усольцевы оставили свой автомобиль у базы «Геосфера» и двинулись по известной туристической тропе. Ирина Усольцева оставила мобильный телефон в машине. Сигнал смартфона отца семейства зафиксировали вечером того же дня, а затем связь полностью прервалась.

Спасатели не обнаружили на месте поисков ни обрывков одежды, ни следов борьбы. Маягачев предполагает, что семья сбилась с маршрута и могла уйти в сторону на 50 километров от предполагаемого района, который остался непрочесанным.

Поисковые операции организовали дважды. Первый этап прошел в сентябре 2025 года с участием свыше 1,5 тысячи человек, вертолетов и беспилотных аппаратов. Другой этап состоялся в мае 2026 года, когда 80 специалистов обследовали тысячу квадратных километров тайги.

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