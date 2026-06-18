Во второй день конкурса водители троллейбусов соревнуются в приемке машин

На второй день XXII Всероссийского конкурса «Лучший водитель троллейбуса» участники из 40 регионов соревнуются в приемке транспортного средства перед выездом на линию. Конкурсанты должны провести полный осмотр троллейбуса за ограниченное время.

Задание выполняют на троллейбусе Тролза-5265 с системой видеорегистрации. За ограниченное время водители должны провести полный осмотр машины, продемонстрировать знание устройства, требований безопасности, технической эксплуатации и должностных инструкций. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Участники конкурса проверяют правильность оформления путевых документов, наличие инвентаря, средств защиты и документации. Затем осматривают троллейбус снаружи. Также водители проверяют салон, оборудование для маломобильных пассажиров, рабочее место водителя и исправность систем управления.

Конкурс проводится НИИАТ по заказу ФБУ «Росавтотранс», правительством Петербурга и СПб ГУП «Горэлектротранс» при поддержке Минтранса России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что в этом году петербургскому троллейбусу исполняется 90 лет. За это время данный вид транспорта стал неотъемлемой частью городской инфраструктуры и повседневной жизни жителей.

По словам Полякова, в рамках программы «10 приоритетов» ведется работа по совершенствованию маршрутной сети электрического транспорта. Особое внимание в Северной столице уделяют внедрению троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода.