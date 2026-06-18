Путин пообещал лучшие условия для двух слонов из Лаоса

Президент России Владимир Путин пообещал лучшие условия содержания двум слонам, которых лаосская сторона передала в дар Казани.

Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном на полях саммита РФ-АСЕАН поблагодарил лаосскую сторону за решение передать в дар России двух слонов. Глава государства заверил, что животные будут содержаться в лучших условиях и принесут много радости всем посетителям Казанского зоопарка.

Напомним, что слоны были подарены России президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом в июле 2025 года в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами.

В 2024 году Мьянма передала России шесть слонят. В настоящее время эти животные содержатся в Московском цирке. Предыдущая подобная передача состоялась в 2018 году. Тогда азиатское государство подарило трех слонят. Их направили в театр «Уголок дедушки Дурова».