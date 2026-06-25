Колесов сообщил петербуржцам о теплой и сухой погоде на «Алые паруса»

Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге пройдет без дождя и с температурой около 20 градусов вечером.

Начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов сообщил, что город вышел из прохладного периода, сейчас солнечно и тепло. Днем 25 июня температура воздуха достигнет отметки в 20 градусов, в пятницу и субботу ожидается до 23 градусов тепла.

По словам синоптика, теплее пока не будет из-за западного ветра, хоть и не сильного, а также из-за кратковременных дождей, которые местами пройдут.

В своем Телеграм-канале эксперт отметил, что в четверг осадки вероятны преимущественно в окрестностях города, но могут затронуть и центр. В пятницу, а также ночью и утром субботы дожди будут по всему городу, однако они будут небольшими и непродолжительными.

Колесов сообщил, что прогноз на праздник «Алые паруса» пока остается неизменным и благоприятным. Явных барических образований над регионом нет, атмосферное давление близко к норме. По его словам, осадков в ночь на воскресенье не ожидается, дневная облачность уйдет, ночью будет ясно.

В начале ночи во время праздника выпускников температура воздуха составит около 20 градусов. Минимальное значение в центре Петербурга опустится до 16 градусов. Днем в воскресенье воздух прогреется до 27 градусов.